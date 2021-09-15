Украинский специалист Сергей Ребров стал лучшим тренером августа в чемпионате ОАЭ. Специалист очень классно стартовал в новом чемпионате.

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Аль-Айн под его руководством одержал три победы в трех стартовых турах и возглавил таблицу чемпионата. В борьбе за награду Ребров обошел Махди Али (Шабаб Аль-Ахли) и Абдулазиза Аль-Анбера (Аль-Шарджи).

Напомним, 47-летний украинский специалист возглавил Аль-Айн 6 июня 2021, подписав с арабской командой контракт на один год. По слухам, после этого он возглавит сборную Украины.