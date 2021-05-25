Украина – Северная Ирландия: матч на грани срыва из-за денег

Существует вероятность, что второй спарринг в рамках подготовки к Евро-2020 может не состоятся.

Северная Ирландия до сих пор не предоставила информацию о своем прилете в Украину.

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У британцев недавно уже сорвался товарищеский матч против Турции. Существует вероятность, что Северная Ирландия может отказаться от матча из-за экономической нецелесообразности.

Вместе с тем сообщается, что УАФ готова компенсировать дополнительные расходы и надеется на проведение матча.

Напомним, товарищеский матч между Украиной и Северной Ирландией должен состоятся 3 июня на Днепр Арене.