Північна Ірландія досі не надала інформацію про свій приліт в Україну.
Цікаво Ребров свариться з керівником Ференцвароша і веде переговори з турецьким грандом
У британців нещодавно вже зірвався товариський матч проти Туреччини. Існує ймовірність, що Північна Ірландія може відмовитися від матчу через економічну недоцільність.
Разом з тим повідомляється, що УАФ готова компенсувати додаткові витрати та сподівається на проведення матчу.
Нагадаємо, товариський матч між Україною та Північною Ірландією має відбутися 3 червня на Дніпро Арені.