По словам журналиста, в Реброва конфликт с одним из функционеров клуба, из-за чего украинский специалист решительно настроен сменить место работы.

Интересно Испания объявила сенсационную заявку на Евро: Рамос – аут и полный игнор игроков Реала

"У Реброва конфликт, но не с президентом, а менеджером низшего уровня. 10 или 12 июня команда должна выйти из отпуска, и Ребров рассчитывает начать подготовку с Ференцварошем. Президент руководит клубом обобщенно, а есть люди, которые занимаются этим непосредственно. Вот там есть определенный конфликт.

Что касается АЕКа... Я больше склоняюсь, что Ребров возглавит свой бывший клуб, о котором сейчас начали писать. Там продолжаются достаточно серьезные переговоры. Речь о Фенербахче", – рассказал Цыганик.

Напомним, Ребров выступал за Фенербахче с 2002 по 2004 годы. За время работы в Ференцвароше специалист трижды подряд приводил команду к чемпионству.