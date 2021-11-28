24 марта команда Петракова в Глазго померяется силами со сборной Шотландии. Противостояние состоит только из одного матча.

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В случае победы "желто-синие" тоже на выезде сыграют против триумфатора пары Уэльс – Австрия. Матч состоится 29 марта.

По мнению портала Gracenote Live, самые большие шансы завоевать путевку в Катар у Уэльса со звездным Гаретом Бейлом. На втором месте расположилась Шотландия, а "желто-синим" отведена третья позиция. Шансы Австрии, которой мы проиграли на Евро-2020, статистика оценивает как самые низкие.