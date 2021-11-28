24 березня команда Петракова в Глазго поміряється силами зі збірною Шотландії. Протистояння складається лише з одного матчу.

Цікаво Бенфіка Яремчука забила супернику 7 голів у першому таймі – шалений матч не дограли

У разі перемоги "жовто-сині" теж на виїзді зіграють проти тріумфатора пари Уельс – Австрія. Матч відбудеться 29 березня.

На думку порталу Gracenote Live, найбільші шанси завоювати путівку у Катар має Уельс із зірковим Гаретом Бейлом. На другому місці розташувалася Шотландія, а "жовто-синім" відведена третя позиція. Шанси Австрії, якій ми програли на Євро-2020, статистика оцінює як найменші.