Стартовый состав хозяев насчитывал всего 9 футболистов. К тому же двое из них были вратарями по позиции. Такая нетипичная для профессионального футбола ситуация произошла из-за вспышки коронавируса в расположении одного из аутсайдеров португальской лиги.

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Ходатайства Белененсеша о переносе игры были отклонены, поэтому Бенфика получила огромное преимущество, которым воспользовалась сполна, забив уже на первой минуте. До перерыва усеченный состав хозяев пропустил еще шесть раз.

На второй тайм соперник Бенфики все же появился, однако только началась 46 минута, футболист Белененсеша Жоао Монтейро завалился на газон и продемонстрировал, что игру продолжить не сможет. После непродолжительных консультаций главный арбитр решил остановить матч.

Падение Монтейро / фото Getty Images

Роман Яремчук находился в заявке на нетипичный поединок, а тренерский штаб Бенфики провел в перерыве сразу 5 замен. Правда, Романа в списке новых исполнителей так и не оказалось. Субботним вечером на поле украинец так и не вышел.

Чемпионат Португалии, 12 тур

Белененсеш – Бенфика 0:7 (матч остановлен)

Голы: Кау (автогол), 1, Сеферович, 14, 39 (з пенальти) Вайгль, 27, Нуньес, 32, 34, 45.