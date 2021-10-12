Украина – Босния и Герцеговина: составы команд на матч отбора ЧМ-2022

Уже в 21:45 на "Арене Львов" начнется матч между сборными Украины и Боснии и Герцеговины. Тренеры команд определились со стартовыми составами на игру.

Александр Петраков определился со стартовой 11-й на матч против боснийцев.

К теме Плохие новости: Финляндия разобралась с Казахстаном и сравнялась с Украиной

Стартовый состав сборной Украины

Андрей Пятов (к), Эдуард Соболь, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Александр Тымчик, Тарас Степаненко, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук.

Запасные: Георгий Бущан, Александр Сирота, Сергей Сидорчук, Виктор Корниенко, Александр Зубков, Игорь Харатин, Артем Шабанов, Сергей Булеца, Артем Довбык, Даниил Сикан, Александр Караваев, Дмитрий Ризнык.

Стартовый состав сборной Боснии и Герцеговины

Шехич, Ахмедходжич, Хаджикадунич, Колашинац, Чивич, Хаджиахметович, Гояк, Стеванович, Налич, Превляк, Джеко.

Сейчас в группе D лидирует Франция. Украина имеет в активе 8 очков и находится на 2 месте в таблице. Финляндия благодаря победе над Казахстаном набрала 8 очков и занимает 3 место. У боснийцев 6 очков и игра в запасе.