Александр Петраков определился со стартовой 11-й на матч против боснийцев.
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Стартовый состав сборной Украины
Андрей Пятов (к), Эдуард Соболь, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Александр Тымчик, Тарас Степаненко, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук.
Запасные: Георгий Бущан, Александр Сирота, Сергей Сидорчук, Виктор Корниенко, Александр Зубков, Игорь Харатин, Артем Шабанов, Сергей Булеца, Артем Довбык, Даниил Сикан, Александр Караваев, Дмитрий Ризнык.
Стартовый состав сборной Боснии и Герцеговины
Шехич, Ахмедходжич, Хаджикадунич, Колашинац, Чивич, Хаджиахметович, Гояк, Стеванович, Налич, Превляк, Джеко.
Сейчас в группе D лидирует Франция. Украина имеет в активе 8 очков и находится на 2 месте в таблице. Финляндия благодаря победе над Казахстаном набрала 8 очков и занимает 3 место. У боснийцев 6 очков и игра в запасе.