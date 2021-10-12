ЧМ-2022, отбор, групповой этап

Казахстан – Финляндия – 0:2

Голы: Пукки, 45, 48

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После поражения от Украины сборная Финляндии сделала правильные выводы. Суоми приехали в Казахстан за победой, которую уверенно одержали благодаря дублю Пукки.

Таким образом финны набрали 8 очков, сравнялись с Украиной и не прекращают бороться за путевки на ЧМ-2022. Теперь "желто-синие" не имеют права на ошибку в матче с Боснией и Герцеговиной, который начнется уже скоро, в 21:45.