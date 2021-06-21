Украина – Австрия: история встреч
Оба поединка имели товарищеский характер, однако отмечались драматизмом и максимальным напряжением.
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- Последний матч "сине-желтых" в 2011 году вошел в историю "Арены Львов". Спарринг с Австрией стал историческим первым поединком, который принял только введенный в эксплуатацию стадион.
- Уже на 18-й минуте Артем Милевский открыл счет, однако в середине второго тайма Марко Янко восстановил равновесие. Со временем с поля был удален Александр Кучер, однако в компенсированное время, когда трибуны затянули гимн Украины, Марко Девич вырвал победу для хозяев.
Обзор матча Украина – Австрия
- Через полгода команды встретились в Австрии. Александр Горяинов и Максим Коваль на двоих пропустили трижды. Украинцы ответили дублем Олега Гусева – 2:3.
- Единственным украинцем из нынешней заявки "сине-желтых", который участвовал в тех поединках, является Андрей Ярмоленко. Австрийцам удалось сохранить сразу нескольких исполнителей: Марко Арнаутовича, Давида Алабу и Юлиана Баумгартлингера.
Интересные факты о матче Украина – Австрия на Евро-2020
- История выступлений Украины и Австрии на чемпионатах Европы в определенной мере является похожей. Для обеих команд это третий турнир по счету. Дебютные попытки оказывались "льготным" благодаря статусу хозяев: австрийцы принимали Евро-2008 (вместе со швейцарцами), украинцы – Евро-2012 (вместе с поляками). Кроме того, обе команды побеждали на континентальном первенстве не часто. Австрия лишь однажды, а Украина – дважды.
- В составе сборной Австрии выступает бывший защитник Динамо Александар Драгович. В столице Украины он играл с 2013-го по 2016-й и провел более сотни поединков бок о бок с Ярмоленко, Сидорчуком, Макаренко и другими экс-динамовцами.
Александар Драгович (справа) / Фото Getty Images
- Самым возрастным футболистом в составе наших соперников является защитник Зальцбурга Андреас Ульмер, которому в октябре исполнится 36 лет. Наш ветеран Андрей Пятов через неделю будет праздновать 37-й день рождения.
- Ярмоленко и Марлос огорчали венский Рапид в составе Динамо и Шахтера соответственно. Марлос также забивал за Металлист в ворота австрийского Зальцбурга в сезоне 2011/2012. В 2019-м защитник сборной Австрии Мартин Хинтереггер отмечался в противостоянии с Шахтером в Лиге Европы за Айнтрахт.