Украина – Англия: Шевченко объявил заявку на матч 1/4 финала Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился со списком исполнителей, которые смогут выйти на четвертьфинальный матч чемпионата Европы против команды Англии. В перечне игроков прогнозируемые потери.

Перед поединком с "Тремя львами" тренерский штаб "желто-синих" не имел проблем выбора. В заявку попали все здоровые игроки и Александр Зубков, который еще не восстановился от повреждения.

Интересно Украина – Англия: соперник "желто-синих" может потерять на матч важного игрока атаки

Заявка сборной Украины на матч против Англии выглядит так:

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – Шахтер).

Защитники: Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тымчик (все – Динамо), Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (оба – Шахтер).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Марлос (все – Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – Динамо), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Роман Безус (Гент, Бельгия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия).

Нападающие: Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Артем Довбык (СК Днепр-1).

Матч Украина – Англия начнется в Риме в 22:00. Соперника пары в следующем этапе определят сборные Чехии и Дании.