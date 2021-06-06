На Евро-2020 национальная сборная Украины будет выступать в новой особенной форме.

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Главным символом на форме станет карта нашей страны.

Это самое ценное для всех нас очертание нашей страны. Единой и неделимой родины с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, моим родным Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами и селами, где главной мелодией с детства является мелодия национального гимна. Где на "Слава Украине!" отвечают лозунгом "Героям слава!" и который теперь также будет на форме и будет вдохновлять наших футболистов на новые победы, – написал Андрей Павелко.

На стадии группового этапа Украина сыграет против Нидерландов, Северной Македонии и Австрии. Турнир стартует уже 11 июня.