Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поединок с Финляндией (1:1), в котором украинцы упустили победу на последних минутах.

"Мы сыграли отличный матч. Знали, что они будут защищаться все 90 минут. Они это и делали. Мы контролировали игру 85 минут, забили хороший мяч. Затем последовала серия ошибок, которая привела к пропущенному голу. Обидно, но это будет нам урок на будущее. Я считаю, что концовку мы очень плохо доиграли", – сказал Шевченко.

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Также наставник "сине-желтых" прокомментировал замену Александра Зубкова на Марлоса: "Мы знали, где есть пространство. Мы его искали в середине на правом фланге, немного в середине на левом фланге и немного выше. Марлос идеально для этого подходил. Зубков сыграл хороший матч. Жаль, что не забил, у него было несколько хороших моментов в первом тайме. У меня нет претензий к ребятам, у меня есть претензии к последним пяти минутам. Вместо того чтобы довести матч до конца, мы растерялись. Серия ошибок привела к ошибке, которая способствовала голу, из-за которого мы сыграли вничью".

Вместе с тем, Андрей Николаевич не считает, что потеря очков в поединке с Финляндией является критической. "У нас в группе еще все впереди. Выигрышный матч, но мы ошиблись и подарили. Ничего, у нас еще все впереди, будем играть. Я смотрю не на результат, а на качество игры, на содержательность, поставленную установку – выполнили ее или нет. Можно ли было сыграть лучше? Конечно, у нас есть проблемы. Но мне нравится, что ребята, которые выходят, отдают все. У нас есть коллектив, который движется вперед, эта игра показала это еще раз. Также она показала, что мы движемся в правильном направлении", – заявил Шевченко.