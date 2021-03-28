Украина и Финляндия расписали голевую ничью в матче 2 тура квалификации ЧМ-2022. Читайте отчет о матче на Сборная 24.

ЧМ-2022, квалификация, 2-й тур

Украина – Финляндия – 1:1

Гол: Мораес, 80 – Пукки, 89 (пен.)

Первый тайм Украина начала несколько нервно, что не слишком понравилось наставнику команды Андрею Шевченко. До перерыва "желто-синие" смогли нанести лишь несколько дальних ударов, но реальной угрозы воротам Йоронена они не представляли.

После перерыва украинская машина завелась, но моментов не возникало. Шикарный шанс не использовал Руслан Малиновский – его удар со штрафного испортили партнеры.

Все шло к нулевой ничьей, но сработала тактическая идея Шевченко. Жуниор Мораес, который вышел на замену, откликнулся на прострел Караваева и забил дебютный гол за сборную Украины – 1:0.

Впрочем, сохранить победу не удалось. Детская ошибка украинских защитников привела к удалению Вииалия Мыколенко и пенальти в ворота Бущана. Георгий угадал направление удара Пукки, но отбить мяч не сумел – 1:1.

Уже вскоре, 31 марта, подопечные Шевченко будут принимать Казахстан.