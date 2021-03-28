Украина шокирующее упустила победу над Финляндией: дебютный гол Мораеса и роковая ошибка
Украина и Финляндия расписали голевую ничью в матче 2 тура квалификации ЧМ-2022. Читайте отчет о матче на Сборная 24.
Источник:24 канал
ЧМ-2022, квалификация, 2-й тур
Украина – Финляндия – 1:1
Гол: Мораес, 80 – Пукки, 89 (пен.)
Первый тайм Украина начала несколько нервно, что не слишком понравилось наставнику команды Андрею Шевченко. До перерыва "желто-синие" смогли нанести лишь несколько дальних ударов, но реальной угрозы воротам Йоронена они не представляли.
После перерыва украинская машина завелась, но моментов не возникало. Шикарный шанс не использовал Руслан Малиновский – его удар со штрафного испортили партнеры.
Все шло к нулевой ничьей, но сработала тактическая идея Шевченко. Жуниор Мораес, который вышел на замену, откликнулся на прострел Караваева и забил дебютный гол за сборную Украины – 1:0.
Впрочем, сохранить победу не удалось. Детская ошибка украинских защитников привела к удалению Вииалия Мыколенко и пенальти в ворота Бущана. Георгий угадал направление удара Пукки, но отбить мяч не сумел – 1:1.
Уже вскоре, 31 марта, подопечные Шевченко будут принимать Казахстан.
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