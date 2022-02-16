В основе Сити на позиции левого защитника вышел Джон Стоунз, хотя родной позицией англичанина есть центр защиты. Александр Зинченко начал матч на скамье запасных.

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Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола объяснил свое нестандартное решение. У него нет никаких претензий к Алексу, поэтому украинским болельщикам волноваться не стоит.

Зинченко также восстановился после травмы в матче с Норвичем. Он хорошо себя проявил, и у меня были сомнения, но я решил именно так,

– сказал специалист.

Зинченко появился на поле на 61-й минуте, когда счет на табло уже был 5:0. Вместе с партнерами последние полчаса матча он работал на удержание результата.