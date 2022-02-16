В основі Сіті на позиції лівого захисника вийшов Джон Стоунз, хоча рідною позицією англійця є центр захисту. Натомість Олександр Зінченко розпочав матч на лаві запасних.

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Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола пояснив своє нестандартне рішення. У нього немає жодних претензій до Алекса, тому українським вболівальникам хвилюватися не варто.

Зінченко також відновився після травми у матчі з Норвічем. Він добре себе проявив, і у мене були сумніви, але я вирішив саме так,

– сказав фахівець.

Зінченко з'явився на полі на 61-й хвилині, коли рахунок на табло вже був 5:0. Разом з партнерами останні пів години матчу він працював на втримання результату.