Поединок для хозяев не задался со стартовых минут. Рефери сначала не засчитал гол Рияда Мареза на 7-й минуте. Однако после просмотра VAR взятие ворот таки было зафиксировано – ассистировавший алжирцу Кевин де Брюйне, в офсайде не находился.

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Вскоре Бернарду Силву идеально поймал мяч и мощно пробил под перекладину – так счет стал 2:0. Дальше уже Марез ассистировал на партнера – пас Рияда прошил сразу трех защитников и нашел Фила Фодена, доведшего дело до разгрома. А перед самым перерывом Бернарду оформил дубль.

Во втором тайме Сити забил только раз – к двум голам Бернарду Силву добавил голевую передачу на Рахима Стерлинга, которому удался дальний удар. На 61-й минуте Хосеп Гвардиола дал возможность сыграть Александру Зинченко, которому прогнозировали выход в стартовом составе из-за отсутствия Кайла Уокера. Однако украинец отыграл заключительные полчаса, когда игра уже была сделана.

Лига чемпионов, 1/8 финала

Спортинг – Манчестер Сити 0:5

Голы: Марез, 7, Бернарду Силва, 17, 44, Фоден, 32, Стерлинг, 58.