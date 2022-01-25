Ранее звучали слухи о том, что за Артемом Довбыком начали охоту европейские клубы. Особый интерес приписывали турецкому Трабзонспору, который сейчас возглавляет таблицу Суперлиги.

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Как рассказал журналист Игорь Цыганик, днепряне не собираются прощаться с талантом, разве что сумма предложения будет заоблачной. В качестве мотивации нападающий получил хороший финансовый бонус.

Ему немного подняли зарплату, и сейчас он получает больше всех в команде. Это лидер СК Днепр-1, обеспечивающий результат. Поэтому клуб таким образом решил вознаградить звезду,

– рассказал Цыганык.

Также журналист добавил, что контракт Довбыка с СК Днепр-1 действует еще 2 года, поэтому клуб будет рассматривать предложения только после сезона 2021/22. Кроме того, варианты на сумму менее 10 миллионов долларов даже не будут обсуждаться.

В активе Довбыка 14 голов и 5 результативных передач в 18 матчах. Пока он лидирует в таблице бомбардиров УПЛ. У него есть шанс побить рекорд Генриха Мхитаряна – 25 голов в сезоне.