Раніше лунали чутки про те, що за Артемомо Довбиком почали полювання європейські клуби. Особливий інтерес приписували турецькому Трабзонспору, який зараз очолює таблицю Суперліги.

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Як розповів журналіст Ігор Циганик, дніпряни не збираються прощатися з талантом, хіба що сума пропозиції буде захмарною. У якості мотивації нападник отримав гарний фінансовий бонус.

Йому трохи підняли зарплату, і зараз він отримує найбільше в команді. Це лідер СК Дніпро-1, який забезпечує результат. Тому клуб таким чином вирішив винагородити зірку,

– розповів Циганик.

Також журналіст додав, що контракт Довбика з СК Дніпро-1 діє ще 2 роки, тому клуб буде розглядати пропозиції лише після сезону 2021/22. Окрім того, варіанти на суму менше 10 мільйонів доларів не будуть навіть обговорюватися.

В активі Довбика 14 голів та 5 результативних передач у 18 матчах. Наразі він лідирує у таблиці бомбардирів УПЛ. В нього є шанс побити рекорд Генріха Мхітаряна – 25 голів у сезоні.