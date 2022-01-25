Французский Страсбург, находящийся на 4 месте в чемпионской гонке Лиги 1, хочет приобрести центрбека киевского Динамо Артема Шабанова. Футболист идеально вписывается в игровую схему команды и поможет сохранить высокую позицию в таблице.

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Кандидатуру украинца одобрил координатор клуба Кадер Манган. Сообщается, что Шабанову не стоит рассчитывать на место в стартовом составе, его миссия – подстраховать трио центральных защитников Джику – Перен – Ньямси.

В киевском Динамо Артем тоже исполняет роль резервиста, поэтому должен справиться с похожей задачей во Франции. Кроме того, переезд в Европу мог стать новым трамплином в его карьере.

Официальное предложение Динамо еще не получало, но предварительные переговоры уже проведены. Потенциальным трансфером украинца занимаются представители французского агентства Вадима Васильева (экспрезидента Монако).

Контракт Шабанова с Динамо действует до 30 июня 2022 года. В текущем сезоне защитник провел за киевлян 8 матчей во всех турнирах, забил 1 гол. Портал Transfermarket оценивает 29-летнего украинца в 1,2 миллиона евро.

Автор Роман Колодрубский