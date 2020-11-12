Топ-сборные Европы – Нидерланды и Испания 11 ноября сошлись в товарищеском матче. Игра завершилась результативной ничьей.

Нидерланды – Испания 1:1 Голы: ван Где Бек, 47 – Каналес, 19

Кстати говоря В сборной Германии сразу семь игроков получили дополнительный отдых перед матчем с Украиной

Ход матча

По весь первый тайм команды смогли создать только три острых момента, один из которых завершился голом, пишет 24 канал.

На 19-й минуте игры Мората отдал передачу в штрафную хозяев на ход Каналес. Тот обработал мяч и с довольно острого угла прошил голкипера.

Нидерланды ответили ударом Де Йонга, однако для Симона он не составил проблем. Испания могла удвоить преимущество в середине тайма. Мората вышел на ударную позицию, но пробил по центру ворот. Бизот парировал выстрел.

Сразу после перерыва хозяева сравняли счет. Донные ван де Бек в глубине штрафной мастерски одним касанием обработал безупречную поперечную передачу, которую исполнил Оуэн Вейндал, и нанес прицельный удар под левую стойку.

На 60-й минуте Эктор Бельерин оказался на свободном пространстве на границе штрафной площадки Нидерландов и нанес эффектный сильный удар в левый нижний угол ворот, но Марко Бизот предотвратил гола, отбив мяч руками.

Через 9 минут ответили Нидерланды. Депай получил точный пас низом в штрафной, укротил мяч и пробил в направлении правой стойки. К сожалению для него, Симон, благодаря замечательному сейва, справился с этим ударом.

Под занавес игры команды обменялись еще двумя моментами. Депай опередил нескольких защитников в штрафной и пробил низом в правый угол ворот, но голкипер сумел среагировать на удар, сделав удивительный сейв.

Испания ответила моментом в Родри, который оказался самым быстрым в штрафной и выпрыгнул навстречу навесной передачи со стандарта. Он неплохо пробил головой, но мяч пролетел над перекладиной.

В итоге игра завершилась ничьей. Отметим, что Нидерланды – соперник Украины на Евро-2020. С Испанией украинская сборная играет в одной группе лги наций.

Нидерланды – Испания видеообзор

Кстати говоря

На 60-й минуте Эктор Бельерин оказался на свободном пространстве на границе штрафной площадки Нидерландов и нанес эффектный сильный удар в левый нижний угол ворот, но Марко Бизот предотвратил гола, отбив мяч руками. Через 9 минут ответили Нидерланды. Депай получил точный пас низом в штрафной, укротил мяч и пробил в направлении правой стойки. К сожалению для него, Симон, благодаря замечательному сейва, справился с этим ударом. Под занавес игры команды обменялись еще двумя моментами. Депай опередил нескольких защитников в штрафной и пробил низом в правый угол ворот, но голкипер сумел среагировать на удар, сделав удивительный сейв.