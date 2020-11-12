Соперник Украины на Евро-2020 – Нидерланды вырвали ничью у Испании: видео
Топ-сборные Европы – Нидерланды и Испания 11 ноября сошлись в товарищеском матче. Игра завершилась результативной ничьей.
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Ход матча
На 60-й минуте Эктор Бельерин оказался на свободном пространстве на границе штрафной площадки Нидерландов и нанес эффектный сильный удар в левый нижний угол ворот, но Марко Бизот предотвратил гола, отбив мяч руками.
Через 9 минут ответили Нидерланды. Депай получил точный пас низом в штрафной, укротил мяч и пробил в направлении правой стойки. К сожалению для него, Симон, благодаря замечательному сейва, справился с этим ударом.
Под занавес игры команды обменялись еще двумя моментами. Депай опередил нескольких защитников в штрафной и пробил низом в правый угол ворот, но голкипер сумел среагировать на удар, сделав удивительный сейв.
Испания ответила моментом в Родри, который оказался самым быстрым в штрафной и выпрыгнул навстречу навесной передачи со стандарта. Он неплохо пробил головой, но мяч пролетел над перекладиной.
В итоге игра завершилась ничьей. Отметим, что Нидерланды – соперник Украины на Евро-2020. С Испанией украинская сборная играет в одной группе лги наций.
Нидерланды – Испания видеообзор
Кстати говоря
На 60-й минуте Эктор Бельерин оказался на свободном пространстве на границе штрафной площадки Нидерландов и нанес эффектный сильный удар в левый нижний угол ворот, но Марко Бизот предотвратил гола, отбив мяч руками. Через 9 минут ответили Нидерланды. Депай получил точный пас низом в штрафной, укротил мяч и пробил в направлении правой стойки. К сожалению для него, Симон, благодаря замечательному сейва, справился с этим ударом. Под занавес игры команды обменялись еще двумя моментами. Депай опередил нескольких защитников в штрафной и пробил низом в правый угол ворот, но голкипер сумел среагировать на удар, сделав удивительный сейв.
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