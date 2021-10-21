Тренеры сборных Украины поехали учиться в Испанию
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Руслан Ротань и Владимир Езерский, которые возглавляют молодежную и юношескую сборные Украины, проводят свободное время с пользой. Специалисты решили пополнить копилку знаний на обучении в Испании.
Сейчас в Мадриде проходит семинар УЕФА. Он призван обсудить пути развития футбола и улучшения работы тренеров.
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На семинар отправились и украинские тренеры – Руслан Ротань и Владимир Езерский. Они будут иметь возможность осмотреть инфрастурктуру и понаблюдать за работой местных команд.
Напомним, сейчас молодежная сборная Украины играет в отборе на Евро-2023. Подопечные Руслана Ротаня находятся на 2 месте, уступая лишь Франции, которой "желто-синие" проиграли со счетом 0:5.Украина – Болгария: известно, когда состоится товарищеский матч