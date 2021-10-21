Зараз у Мадриді відбувається семінар УЄФА. Він покликаний обговорити шляхи розвитку футболу та покращення роботи тренерів.

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На семінар вирушили і українські тренери – Руслан Ротань та Володимир Єзерський. Вони матимуть нагоду оглянути інфрастурктуру та поспостерігати за роботою місцевих команд.

Нагадаємо, зараз молодіжна збірна України грає у відборі на Євро-2023. Підопічні Руслана Ротаня перебувають на 2 місці, поступаючись лише Франції, якій "жовто-сині" програли з рахунком 0:5.