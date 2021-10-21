Сейчас в Мадриде проходит семинар УЕФА. Он призван обсудить пути развития футбола и улучшения работы тренеров.

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На семинар отправились и украинские тренеры – Руслан Ротань и Владимир Езерский. Они будут иметь возможность осмотреть инфрастурктуру и понаблюдать за работой местных команд.

Напомним, сейчас молодежная сборная Украины играет в отборе на Евро-2023. Подопечные Руслана Ротаня находятся на 2 месте, уступая лишь Франции, которой "желто-синие" проиграли со счетом 0:5.