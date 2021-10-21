Барселона – Динамо 1:0, группа Е

Гол: Пике, 36.

Пике забивает Динамо / фото Getty Images

В старте Динамо вышли сразу 9 украинцев. Киевляне прилично по счету и бледно по игре провели матч на "Камп Ноу". Ни одного удара в створ, инертность в атаке и боязнь соперника – краткая характеристика стиля игры "бело-синих". Показалось, что подопечные Луческу снова проиграли еще до выхода на поле. Правда, Бавария уничтожила Динамо пятью голами, а нынешняя Барселона смогла только на один результативный удар.

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Бенфика – Бавария 0:4, группа Е

Голы: Сане, 70, 84, Эвертон (автогол), 80, Левандовски, 84.

Яремчук против Киммиха / фото Getty Images

Роман Яремчук сыграл 76 минут против мюнхенцев и имел несколько возможностей для взятия ворот. Особенно опасно было после прохода по правому флангу – украинец продавил Дайо Упамекано и пробил с острого угла. Мяч пролетел рядом со штангой ворот Мануэля Нойера. А уже в следующей атаке Лерой Сане идеально исполнил штрафной удар. Далее была замена Романа и три гола в исполнении Баварии.

Манчестер Юнайтед – Аталанта 3:2, группа F

Голы: Рэшфорд, 53, Макгуайр, 75, Роналду, 81 – Пашалич, 15, Демирал, 29.

Малиновский на "Олд Траффорд" / фото Getty Images

Пожалуй, самый яркий матч среды. На перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу гостей. На 68-й минуте, когда англичане один гол отыграли, на поле появился Руслан Малиновский. После этого его команда пропустила еще дважды, а усилия украинца затмил Криштиану Роналду, который принес победу МЮ в красивом стиле. Уже в компенсированное время Руслан заработал опасный штрафной удар (и желтую карточку для Эдинсона Кавани), сам его исполнил, однако Аталанту не спас.