Тренер Казахстана заболел на коронавирус – матч с Украиной уже 1 сентября
Источник:телеграмм-канал "Тень отца Гурмана"
Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов сдал положительный тест на COVID-19. Специалист не сможет управлять своими подопечными в матчах отбора на ЧМ-2022.
Специалиста уже изолировали от остальной команды, чтобы избежать дальнейшего распространения болезни. Футболисты Казахстана также будут сдавать тесты перед матчем с Украиной, который состоится 1 сентября.
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Напомним, что сейчас в Казахстане продолжается эпидемия COVID-19, из-за чего матч с Украиной даже планировали перенести в другую страну.
В домашнем матче Украина упустила победу над Казахстаном, игра завершилась со счетом 1:1. В активе "желто-синих" сейчас только 3 очка, поэтому команду Петракова устроит только победа.Малиновский не имел грыжи: брат футболиста рассекретил причину бледной игры на Евро-2020