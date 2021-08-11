Осталось две кандидатуры на пост главного тренера сборной Украины – Сергей Ребров и Александр Петраков. Судьба первого почти определена – Аль-Айн наотрез отказывается отпускать специалиста.

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Следовательно, завтра УАФ должен объявить Александра Петракова новым тренером национальной команды. Скорее всего, он получит приставку в.о., а его работа будет продолжаться до завершения квалификации на ЧМ-2022, то есть до 2022 года.

Специалист согласился на такие условия. Следовательно, дело осталось за исполкомом УАФ.

Напомним, Петраков победил на чемпионате мира со сборной U-20, а сейчас он тренирует команду U-19.