Футболист сборной Украины Александр Зинченко стал лицом рекламной кампании английского "Манчестер Сити". Украинский футболист принял участие в рекламной кампании тренировочной экипировки команды для Лиги чемпионов.

Зинченко – лицо "Манчестер Сити"

Зинченко представил три комплекта экипировки в разных цветах – белом, сером и бледно-розовом. Об этом сообщает 24 канал.

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Все виды тренировочных комплектов представлены на официальном сайте английского клуба.

"Манчестер Сити" Зинченко стартует в Лиге чемпионов сезона-2020/2021 в среду, 21 октября. Англичане встретятся с португальским "Порту".

В межсезонье Зинченко презентовал новую форму "Манчестер Сити" на сезон в АПЛ. Украинец презентовал третий комплект игровой формы "горожан".

23-летний Зинченко до сих пор не отыграл ни одного матча в новом сезоне за "Манчестер Сити". Украинский футболист восстанавливается от травмы.