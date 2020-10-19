Зинченко стал лицом рекламной кампании "Манчестер Сити": фото
Футболист сборной Украины Александр Зинченко стал лицом рекламной кампании английского "Манчестер Сити". Украинский футболист принял участие в рекламной кампании тренировочной экипировки команды для Лиги чемпионов.
Зинченко – лицо "Манчестер Сити"
Зинченко представил три комплекта экипировки в разных цветах – белом, сером и бледно-розовом. Об этом сообщает 24 канал.
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Все виды тренировочных комплектов представлены на официальном сайте английского клуба.
"Манчестер Сити" Зинченко стартует в Лиге чемпионов сезона-2020/2021 в среду, 21 октября. Англичане встретятся с португальским "Порту".
23-летний Зинченко до сих пор не отыграл ни одного матча в новом сезоне за "Манчестер Сити". Украинский футболист восстанавливается от травмы.
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