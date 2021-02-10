Украинский вингер Андрей Ярмоленко из-за повреждения в матче с Манчестер Юнайтед в ближайшее время не сможет помочь своей команде.

Наставник Вест Хэма Дэвид Мойес поделился впечатлениями от матча против Манчестер Юнайтед и прокомментировал травму Андрея Ярмоленко.

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"Мы играли плохо в первом тайме, у нас не было много возможностей для обострения. Однако после перерыва все стало лучше. К сожалению, Ярмоленко пришлось покинуть поле из-за травмы, что не позволило увидеть, можем ли мы быть немного лучше.

У Огбонна травма лодыжки, Ярмоленко немного растянул связки колена, поэтому завтра мы оценим тяжесть этих повреждений. Надеюсь, все не так и плохо.

За последние несколько недель мы стали свидетелями некоторого увеличения количества травм. Это часть футбола, когда всегда кто-то может травмироваться. Как я уже сказал ранее, сейчас мы наблюдаем увеличение количества повреждений из-за графика", – сказал специалист.