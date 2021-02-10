Источник: 24 канал

Команды начали в невысоком темпе, а территориальным преимуществом завладели хозяева. Один из первых полумоментов у лондонцев возник с участием Ярмоленко.

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На 15-й минуте Андрей оказался на ударной позиции, но пробить как следует ему помешали защитники, а точнее, Виктор Линделеф. Уже вскоре Линделеф снова оказался в центре внимания, правда, в ситуации возле противоположных ворот. Защитник Манчестер Юнайтед пробил головой, мяч по пути срикошетил от Крейга Доусона, а Лукаш Фабиански в падении перевел снаряд в штангу!

Второй тайм начался для Ярмоленко максимально неудачно. Украинец простреливал с левого фланга и в борьбе с тем же Линделефом рухнул на газон. Андрей долго держался за левое колено, вернулся в игру, однако не переставал прихрамывать. Он даже пытался участвовать в общекомандном высоком прессинге, однако выдержал всего 6 минут и вынужден был покинуть поле.

Почти весь час игры Ярмоленко провел на сухом пайке и был отрезан от партнеров. Поэтому только 18 раз встретился с мячом, выполнил лишь 5 передач (все – точные). WhoScored оценил Андрея низким баллом 6,19.

Единственный гол в матче был забит в экстра-тайме. Скотт Мактоминай нанес мощный удар после скидки Маркуса Рашфорда. Манчестер Юнайтед – в четвертьфинале. А нам остается надеяться, что Андрей Ярмоленко сможет в ближайшее время вернуться на поле.

Кубок Англии, 5 раунд

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 1:0 (в дополнительное время)

Гол: Мактоминай, 97.