Лучший украинец в иностранном чемпионате: кто претенденты и где голосовать
Вскоре болельщики определят лучшего украинского футболиста, выступающего в иностранном чемпионате.
Источник:"Футбольні зірки України"
Одной из номинаций "Украинских футбольных звезд" является "Лучший футболист-легионер, играющий за рубежом".
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В этом году за звание будут соревноваться 5 футболистов:
- Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия)
- Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия)
- Руслан Малиновский (Аталанта, Италия)
- Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия)
- Роман Яремчук (Гент, Бельгия)
Победителя-2020 будут определять с помощью болельщиков. Проголосовать за своего претендента можно на странице в фейсбук или инстаграм.
Результаты голосования объявят в понедельник, 15 февраля.
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