Вскоре болельщики определят лучшего украинского футболиста, выступающего в иностранном чемпионате.

Одной из номинаций "Украинских футбольных звезд" является "Лучший футболист-легионер, играющий за рубежом".

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В этом году за звание будут соревноваться 5 футболистов:

Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия)

Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия)

Руслан Малиновский (Аталанта, Италия)

Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия)

Роман Яремчук (Гент, Бельгия)

Победителя-2020 будут определять с помощью болельщиков. Проголосовать за своего претендента можно на странице в фейсбук или инстаграм.

Результаты голосования объявят в понедельник, 15 февраля.