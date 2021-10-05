Трансфер года: Шахтер хочет подписать нападающего сборной Украины – шокирующая сумма за таланта

Звездный нападающий донецкого Шахтера Лассина Траоре из-за травмы не сможет играть как минимум год. "Горняки" пытаются найти футболисту быструю и качественную замену.

Шахтер нацелился на нападающего СК Днепр-1 и сборной Украины Артема Довбыка. "Горняки" даже могут выложить за футболиста ту сумму, которую просят днепряне.

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Еще одним преимуществом нападающего является гражданство, ведь Шахтеру не хватает украинских исполнителей, а на матчах УПЛ действует лимит на легионеров.

По сумме в 15 миллионов. Я не исключаю, что именно такая цена будет стоять для Шахтера от СК Днепр-1 за Артема Довбыка. Примерно такую цену руководство днепрян хотело за Довбыка, когда им интересовалось Динамо,

– добавил Цыганик.

Напомним, именно гол Довбыка подарил Украине путевку в 1/4 финала Евро-2020. Летом его сватали в иностранные чемпионаты, но в итоге он остался игроком СК Днепр-1.