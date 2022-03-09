Тимощука накажут за то, что остался в России: заберут тренерскую лицензию, титулы и награды
Источник:УАФ
Бывший хавбек сборной Украины Анатолий Тимощук, несмотря на начало войны России против Украины, решил остаться работать в Зените. Также он не сделал никакого заявления о войне.
Вся спортивная Украина жестко осудила Анатолия Тимощука за верность российским оккупантам. Кроме того, его ждут жесткие спортивные санкции.
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Наказание Тимощука
Кроме потери уважения всех украинцев, Тимощук потеряет все свои звания, награды и даже тренерскую лицензию.
Комитет по этике и честной игре УАФ обратился в КГК УАФ со следующими предложениями:
- лишить Тимощука А. А. тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ;
- поручить администрации УАФ обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука А. А. всех государственных наград и почетных званий;
- лишить Тимощука А.А. всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины;
- исключить Тимощука А.А. из официального реестра игроков сборных команд УАФ.
Поскольку УЕФА и ФИФА уже отрезали оккупантов от футбольного мира, Тимощуку не останется ничего, как работать в российском чемпионате, который никому не нужен.