В Испании курьезно перекрутили имена игроков сборной Украины: фото
Сборные Украины и Испании 13 октября проведут очередной поединок в рамках Лиги Наций. Это стало топ-темой для украинских и испанских СМИ. Впрочем, не всегда удается нормально подать информацию, например, испанская газета Marca перепутала фамилии части игроков украинской сборной.
Фото с перекрученными именами украинских футболистов даже опубликовали на сайте УЕФА.
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Всего испанское издание перепутало фамилии 6 игроков "национальной дружины". Отдельных футболистов "перекрестили" напрочь на украинский лад.
Чьи фамилии перепутала Marca:
- Александр Караваев – его назвали просто "Караве",
- Николай Шапаренко – получился "Шарапенком",
- Виктор Коваленко – "Кобаленко",
- Виктор Цыганков – "Цыников",
- Богдан Михайличенко – его на португальско-бразильский лад назвали "Микайличеньйо",
- Евгений Макаренко – "Мараменко".
Сборная Украины по версии испанской газети Marca