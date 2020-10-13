Сборные Украины и Испании 13 октября проведут очередной поединок в рамках Лиги Наций. Это стало топ-темой для украинских и испанских СМИ. Впрочем, не всегда удается нормально подать информацию, например, испанская газета Marca перепутала фамилии части игроков украинской сборной.

Фото с перекрученными именами украинских футболистов даже опубликовали на сайте УЕФА. Интересно Сможет ли Украина впервые победить Испанию: анонс на матч Лиги Наций Всего испанское издание перепутало фамилии 6 игроков "национальной дружины". Отдельных футболистов "перекрестили" напрочь на украинский лад. Чьи фамилии перепутала Marca: Александр Караваев – его назвали просто "Караве",

Николай Шапаренко – получился "Шарапенком",

Виктор Коваленко – "Кобаленко",

Виктор Цыганков – "Цыников",

Богдан Михайличенко – его на португальско-бразильский лад назвали "Микайличеньйо",

Евгений Макаренко – "Мараменко".

Сборная Украины по версии испанской газети Marca