Тассотти объяснил, почему Малиновский на Евро-2020 не показывает свой самый высокий уровень

Помощник Андрея Шевченко Мауро Тассотти оценил выступления подопечных на Евро-2020. Специалист утверждает, что не всем удалось показать на турнире оптимальную форму.

По словам Тассотти, исторический выход в четвертьфинал – это зеркало прогресса чемпионата Украины, который сейчас переживает хороший момент.

Кстати Приятные новости из лагеря сборной – Украина получит усиление перед матчем с Англией

Также специалист сравнил выступления на Евро-2020 лидеров команды – Александра Зинченко и Руслана Малиновского.

Зинченко – сильный игрок на международном уровне, он легко может действовать в полузащите, но в Сити ему приходится выходить на позиции защитника с особыми функциями. У Малиновского сейчас есть некоторые физические трудности, мы стараемся помочь ему. Он готов не на 100%, но у него невероятные качества. Мощный дальний выстрел, он очень опасен в медленных фазах атак, – сказал Тассотти.

На Евро-2020 Малиновский принял участие во всех 4 матчах, но отметился лишь одним ассистом в матче с Нидерландами. Зинченко стал героем битвы со Швецией, записав в актив гол и результативную передачу.