За словами Тассотті, історичний вихід в чвертьфінал – це дзеркало прогресу чемпіонату України, який зараз переживає хороший момент.

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Також фахівець порівняв виступи на Євро-2020 лідерів команди – Олександра Зінченка та Руслана Маліновського.

Зінченко – сильний гравець на міжнародному рівні, він легко може діяти в півзахисті, але за Сіті йому доводиться виходити на позиції захисника з особливими функціями. У Маліновського зараз є деякі фізичні труднощі, ми намагаємось допомогти йому. Він готовий не на 100%, але у нього неймовірні якості. Потужний дальній постріл, він дуже небезпечний в повільних фазах атак, – сказав Тассотті.

На Євро-2020 Маліновський взяв участь у всіх 4 матчах, але відзначився лише одним асистом в матчі з Нідерландами. Зінченко став героєм битви зі Швецією, записавши в актив гол та результативну передачу.