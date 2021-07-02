В четверг украинцы провели первую тренировку в Италии, где состоится четвертьфинал Евро-2020 против Англии. Всего на поле работали 24 футболиста.
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Сообщается, что Александр Зубков завершает курс индивидуальной работы и уже в пятницу присоединится к основной группе. Поэтому вингер Ференцвароша получит потенциальную возможность принять участие в поединке с англичанами.
Напомним, что на Евро-2020 Зубков провел лишь 10 минут. В самом начале встречи с Нидерландами в первом туре Александр получил травму и выбыл на длительное время. Ранее в Киев уже вернулись травмированные динамовцы Денис Попов и Артем Беседин.