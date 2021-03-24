В стартовом поединке отбора на ЧМ-2022 наша национальная команда гостила в Париже. Украинцы проявили характер и одержали ничью на "Стад де Франс".

Источник: 24 канал

Гости первыми нанесли опасный удар по воротам. Рафаэль Варан ошибся при передаче, Александр Зинченко подхватил мяч, протащил его пол поля, однако ударил выше цели. Впрочем, такие моменты возникали, скорее, как исключение – французы контролировали ситуацию на поле и при первой возможности старались прессинговать соперника.

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На 19-й минуте Антуан Гризманн подхватил мяч на правом фланге и почти без подготовки пробил с угла штрафной. Обводной удар стал сюрпризом для Георгия Бущана (как показал повтор, Бенжамен Павар, который участвовал в зародыше этой атаки, оказался в офсайде. Но при отсутствии системы VAR этот эпизод остался без должного рассмотрения).

Через несколько минут Кингсли Коман получил передачу из глубины, убежал от Николая Матвиенко, однако из ворот своевременно вышел Бущан. Голкипер в мяч не сыграл и, показалось, зацепил француза. Рефери нарушения со стороны нашего вратаря не заметил и отклонил все апелляции хозяев относительно потенциального пенальти.

Пропущенный гол не сразу активизировал игру украинцев в атаке – французы продолжали диктовать развитие событий на поле. К концу тайма подопечные Андрея Шевченко таки оправились от пропущенного гола, провели несколько атак, впрочем, серьезно побеспокоить Уго Льориса не смогли.

Французы вышли на второй тайм с очевидным намерением увеличить преимущество. Особо опасных моментов хозяева не создавали, и стабильно нагнетали ситуацию неподалеку владений украинцев. Зато "сине-желтые" забили практически из ничего. Александр Караваев поборолся на правом фланге и отдал под удар Сергею Сидорчуку. Игрок Динамо пробил, а мяч на пути к воротам попал в Преснеля Кимпембе, изменил направление полета и полностью дезориентировал голкипера – 1:1!

Гол придал уверенности украинцам, уверенно сдерживающим выпады озадаченных французов. Дидье Дешам провел серию замен, которые освежили его команду и призваны были добавить активности в атаке. Гости довольно умело убивали время и дисциплинированно оборонялись. Наши футболисты нечасто переходили центр поля с мячом и делали ставку на быстрые контратаки. Несмотря на все попытки чемпионов мира выйти вперед, "сине-желтая" команда сумела устоять на "Стад де Франс".

Видео гола Гризманна

Автогол Кимпембе

Матч отбора на ЧМ-2022

Франция – Украина 1:1

Голы: Гризманн, 19 – Кимпембе (автогол), 57.