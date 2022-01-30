Марьян Швед впервые в новом году вышел в стартовом составе Мехелена. В предыдущих трех официальных поединках украинец начинал со скамейки запасных или не попадал в заявку.

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Сначала для гостей в Льеже все складывалось не слишком удачно. Перед самым перерывом Стандард открыл счет усилиями Матье Кафаро.

Однако на старте второго тайма Мехелен отыгрался. Швед ассистировал Кериму Мрабти – шведский легионер гостей избежал офсайда и восстановил паритет. Ключевой эпизод встречи случился на 90-й минуте, когда Никола Сторм принес победу Мехелену.

Швед отыграл весь поединок и получил от портала WhoScored самую высокую оценку в матче – 8,03. Команда украинца благодаря победе поднялась на седьмую строчку и ведет борьбу за еврокубки.

Чемпионат Бельгии, 25 тур

Стандард – Мехелен 1:2

Голы: Кафаро, 44 – Мрабти, 49, Сторм, 90.