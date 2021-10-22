Суперклубы Европы нацелились на Лунина – Реалу будет трудно удержать украинца

Голкипер Реала Андрей Лунин из-за нехватки игровой практики настроен сменить клубную прописку. Ситуацией уже готовы воспользоваться многие европейские топы.

По мнению журналиста Игоря Цыганыка, в случае недостаточной игровой практики Лунин вполне может покинуть "золотую клетку" в Мадриде. Правда, ждать придется до конца сезона.

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Топовые клубы, которые хотели бы подписать украинца, обычно покупают игроков летом. Кроме того, перед ним есть еще одна проблема – отсутствие гражданства ЕС.

На Лунина смотрят несколько суперклубов. У него есть проблема – отсутствие гражданства ЕС. Поэтому Андрею приходится конкурировать с бразильцами, аргентинцами. Впрочем, я думаю, Лунин получит свой шанс, но не зимой. Где он будет летом – в Боруссии, Леганесе или ПСЖ – это уже станет известно позже,

– убежден Цыганик.

Напомним, Лунин в Реале с 2018 года, но провел за "королей" только 1 официальный матч. В прошлом сезоне Зидан доверил ему место в воротах в матче 1/16 финала Кубка Испании против Алькояно. "Сливочные" сенсационно проиграли команде из низшего дивизиона и покинули турнир.

В этом сезоне неизменным №1 является Тибро Куртуа, Андрей наблюдает за матчами со скамейки запасных.