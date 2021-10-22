Лига Европы

Лудогорец – Брага 0:1

Гол: Рикарду Орта, 7.

Игорь Пластун начал матч на скамейке запасных болгарской команды, однако вышел на поле сразу после перерыва. За 45 минут наш защитник успел отличиться большим количеством полезных действий, в частности, трижды блокировал удары португальцев. Портал WhoScored оценил Пластуна третьей самой высокой оценкой в составе Лудогорца. К сожалению, его команда уступила и идет на последней строчке своей группы.

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Вест Хэм – Генк 3:0

Голы: Доусон, 45+1, Диоп, 57, Боуэн, 59.

Весь поединок за хозяев отыграл Андрей Ярмоленко. Результативными действиями он не отличился, однако принял участие в третьей голевой атаке. Именно его удачный отбор в центре поля начал выпад, ставший голевым.

Наполи – Легия 3:0

Голы: Инсинье, 76, Осимхен, 80, Политано, 90+5.

Харатин (слева) в Неаполе / фото Getty Images

Игорь Харатин вышел на поле на 77-й минуте, сразу после первого взятия ворот неаполитанцев. Прошло две минуты и Наполи воспользовался огромными разрывами в центре поля и игрой на встречных курсах. В компенсированное время Маттео Политано освободился от опеки Харатина и мощно пробил – жирная точка от итальянцев. Несмотря на поражение, поляки все еще возглавляют группу с Лестером, Наполи и Спартаком.

Лига конференций

Партизан – Гент 0:1

Гол: Кумс, 59.

На заключительные 14 минут в Белграде вышел Роман Безус. На тот момент команда украинца владела минимальным перевесом, которую смогла удержать до финального свистка.

ЦСКА София – Заря 0:1

Гол: Сайядманеш, 65.

Виктор Скрипник выставил на матч в Болгарии 8 украинцев в стартовом составе. Луганчане выстрадали дебютную победу для украинских команд в Лиге конференций. Феноменальный удар иранца Аллахяра Сайядманеша принес Зари очень тяжелую победу. ЦСКА завершал игру в меньшинстве после удаления Тибо Вьона.

Маккаби Хайфа – Славия 1:0

Гол: Донье, 24.

Тарас Качараба вышел в основе чехов, однако не помог своей команде привезти положительный результат из Израиля. Единственный гол был забит в середине первого тайма – украинский защитник не сумел помешать ганцу Годсвею Донье поразить цель после прострела с правого фланга.