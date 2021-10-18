Лунин не получает в Реале никакой игровой практики, а в июле ему исполнится 23 года. Голкипер не собирается всю жизнь быть чьим-то дублером, поэтому готов к кардинальным переменам.

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Одним из главных претендентов на нашего голкипера сейчас является дортмундская Боруссия. "Шмели", которые славятся доверием к молодым талантам, убеждены, что под руководством Марко Розе украинец сможет раскрыть весь свой потенциал.

Отметим, что ранее похожий путь прошел Ашраф Хакими. В Мадриде он не имел достаточно игрового времени, а на "Сигнал Идуна Парк" вырос до игрока топ-уровня.

Напомним, Лунин сыграл за Реал лишь в одном официальном матче. Тогда сливочные вылетели из Кубка Испании из-за поражения скромному Алькояно.