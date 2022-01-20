Старт поединка осказался за Реалом, полностью контролировавшим ситуацию на поле. Однако на 10-й минуте Эльче организовал стремительную атаку, которая просто-таки должна была завершаться голом.

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Хосан Феррандес прорвался по правому флангу и прострелил в центр штрафной. Передача нашла адресата – Гидо Каррильо с метра целился в фактически пустые ворота. Андрея Лунина спасли высшие силы и перекладина его ворот.

Игра активизировалась и команды то и дело обменивались опасными выпадами. Впрочем, в эти минуты Лунину в игру вступать не пришлось. Лишь на 26-й минуте украинец совершил сейв после комбинации, организованной все той же связкой Хосан – Каррильо.

Реал перед игрой с Эльче / фото Getty Images

Концовка первого и начало второго тайма прошли под натиском гостей. Однако Родриго, Камавинга и Йович свои возможности не использовали. С каждой минутой, приближающей завершение основного времени матча, Реал атаковал все активнее, однако забить в основное время не сумел. Игра продолжилась в овертайме.

На 96-й минуте Лунин спас мадридцев после опасного удара со штрафного от Жерара Гумбау. Андрей правильно выбрал позицию и парировал удар в правый угол. А через шесть минут футболисты Эльче выбежали в реактивную контратаку, которую сорвал (по мнению рефери) Марсело – красная! Хозяева выполнили штрафной, который оказался роковым. Первый удар приняла на себя стенка, а добивание Гонсало Верду стало результативным. Рикошет от Дани Себальоса и бессильный Лунин только глазами провел мяч – 1:0.

Огорченный Лунин / фото Getty Images

На порятунок у "вершкових" залишався ще один екстратайм. У дебюті другого додаткового тайму підопічні Карло Анчелотті рахунок зрівняли. Себальос зумів виправити свою помилку – його постріл підкоригував Іско і дезорієнтував кіпера. А на 115-й хвилині спрацювала ще одна заміна гостей. Еден Азар вирвався на побачення з воротарем, обіграв його і вразив порожні ворота.

На 120-й хвилині Ельче навіть зрівняв рахунок, втім рефері зафіксував порушення правил в атаці – Верду тягнув за футболку Лукаса Васкеса. Мадрид йде далі!

Кубок Іспанії, 1/8 фіналу

Ельче – Реал 0:0, додатковий час 1:2

Голи: Верду, 103 – Іско, 108, Азар, 115.