18-летний футболист был удивлен тем, что попал в список исполнителей, которые будут защищать цвета сборной на Евро-2020.

Интересно 11 игроков Динамо сыграют на Евро-2020 – больше только у четырех грандов: интересная статистика

Вместе с тем молодой хавбек не учитывает критику и разговоры о том, что его место в заявке несправделиво.

Понятно, что никто не верил, все думали, что я поеду домой. Я благодаря своей работе и работе попал в заявку. Я даже не мог подумать, что меня могут вызвать в расширенный список, а не то, чтобы играть на чемпионате Европы. Однако жизнь меняется очень резко и не всегда успеваешь понять, что происходит, но благодаря тяжелому труду получается, – сказал Судаков.

Полузащитник Шахтера дебютировал в футболке сборной Украины в матче против Бахрейна, а в контрольном поединке против Северной Ирландии вышел на замену на 72-й минуте.