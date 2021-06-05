"Результаты товарищеских матчей, на мой взгляд, не являются показателем силы команды, – говорит Сергей Мизин в комментарии Сборная24. – Поэтому особенно волноваться, например, из-за ничьи с Бахрейном не стоит. Все будет решаться непосредственно на турнире, а нынешние результаты надо воспринимать сквозь призму подготовки".

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Мизин одобряет выбор тренерского штаба и ставку на проверенных футболистов и не удивляется отсутствию в заявке новых имен. "Я доверяю главному тренеру. Он прошел длинный отбор на чемпионат Европы, теперь он готовит команду к турниру.

У Шевченко есть определенный костяк. Нынешняя сборная это совокупность молодежи и опытных исполнителей. Естественно, что Андрей Николаевич сделал ставку на проверенных бойцов. Ничего удивительного нет в том, что он почти не приглашал новичков из Зари или Александрии. Он верит и доверяет хорошо знакомым футболистам. Такой выбор надо принять и довериться. Не вижу смысла что-то менять.

Экс-игрок украинской национальной команды считает, что Украину ждет непростое испытание: "На Евро-2020 вышли лучшие сборные. Слабых соперников там нет.

Конечно, Нидерланды – фаворит нашей группы и самый сильный наш соперник. Мы находимся примерно на одном уровне с австрийцами, а Северная Македония – несколько слабее.

Однако это ни в коем случае не свидетельствует о том, что нам будет легко. Многое будет зависеть от первой игры – как сыграем с Нидерландами, так и продолжим выступления на турнире. Главное – не проиграть".

Напомним, что "сине-желтые" стартуют на Евро-2020 поединком с Нидерландами в Амстердаме 13 июня.