"Бело-синие" делегируют на континентальное первенство 11 исполнителей. В составе украинской национальной команды сыграют вратарь Георгий Бущан, защитники Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тымчик, Денис Попов, полузащитники Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков и нападающий Артем Беседин.

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В заявку на Евро-2020 также попал защитник Динамо Томаш Кендзера, который будет играть за Польшу.

Наибольшая численность у финалистов Лиги чемпионов – Челси и Манчестер Сити представлят на турнире по 15 игроков. От мюнхенской Баварии отправятся 14 исполнителей, а 12 делегирует Ювентус. У Динамо и Манчестер Юнайтед по 11 представителей.