Филиппов убежден, что из-за отсутствия внимания от штаба сборной у многих украинских игроков теряется стимул, ведь для них игра за сборную является вершиной карьерных ожиданий.

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"Мое личное мнение, что это неправильно. Кулач хорошо играет этот сезон, забивает голы. И даже не попал в расширенную заявку. Для меня это немного странно и обидно.

Другие игроки из той же Зари, которые проводят уже второй хороший сезон, занимают третье место. Тот же Юрченко, Кочергин, которые хорошо действуют, забивают, отдают передачи", – сказал Филиппов.