Стиль Шевченко – бесцельно покатать мяч: Петраков неожиданно раскритиковал предшественника

Новый наставник сборной Украины Александр Петраков жестко ответил на вопрос о том, какой стиль будет исповедовать команда под его руководством. "На орехи" досталось и Андрею Шевченко, который возглавлял команду раньше.

По мнению Петракова, первое, что должно интересовать сборную Украины – результат. Команда должна радовать своих фанатов зачетными баллами, а не красивой игрой без очков.

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Вопрос о стиле команды специалист не рассматривает, ведь не понимает, в чем он заключается.

А какой стиль Шевченко? Расскажите мне, чтобы я понял. Контроль мяча? Для меня он должен быть эффективным. У меня есть определенные участки поля, где нужно реализовывать свои моменты. Любая атака или подача с фланга должно заканчиваться ударом по воротам. Бесцельно покатать мяч для СМИ на проценты – я этим не занимаюсь вместе со своим штабом,

– заявил Петраков.

Напомним, что уже завтра Украина проведет дебютный для Петракова во главе сборной матч против Казахстана. Поединок начнется в 17:00.

Все 3 предыдущих матча в квалификации на Мундиаль в Катаре Украины сыграла со счетом 1:1, в том числе и домашний матч против Казахстана. Для сохранения шансов на путевки в Катар "желто-синим" завтра нужно только побеждать.