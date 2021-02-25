Хавбек Шахтера Тарас Степаненко рискует не сыграть в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против Маккаби.

Полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко не принимал участия в предматчевой тренировке в рамках подготовки к встрече с Маккаби.

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По словам наставника команды Луиша Каштру, врачи делают все, чтобы футболист принял участие в важном поединке.

Если говорить о Степаненко, то у него была небольшая проблема. Мы попытаемся восстановить его к поединку с Маккаби. Сделаем все возможное, чтобы он был готов сыграть, но пока ничего не ясно, – сказал Каштру.

Отметим, что в первом матче Шахтер уверенно победил Маккаби со счетом 2:0. Ответный матч состоится сегодня, 25 февраля, на НСК "Олимпийский". Стартовый свисток прозвучит в 19:55.